شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: قرار تخصيب إيران لليورانيوم بـ 60 % تطوراً خطيراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه، إزاء قرار السُلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وقال "أبو الغيط" وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية: إن هذا القرار يعد تطورًا خطيرًا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي؛ وبما يسهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي يشهد حاليًا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه، مشددًا على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي، وأهمية التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.