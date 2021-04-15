شكرا لقرائتكم خبر عن 1118 كارثة طبيعية تضرب إندونيسيا خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث (BNPB)، أن 1118 كارثة طبيعية، ضربت أجزاء مختلفة من إندونيسيا، في العام المنتهي في 14 أبريل 2021.

وقالت الوكالة في بيان صدر في جاكرتا يوم الأربعاء، إن الكوارث الطبيعية تضمنت 473 فيضانًا، و 305 زوابع، و217 انهيارًا أرضيًا، و17 زلزالًا، و90 حريقًا في الغابات والأراضي، وحالة جفاف و15 حالة من المد والجزر.

وأجبرت الكوارث الطبيعية، أن يفر 4901400 شخص من ديارهم، فيما قتل 472 شخصًا، وفقد 60 شخصًا، وأصيب 12872 آخرين في الكوارث.