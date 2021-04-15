شكرا لقرائتكم الناتو: عازمون على بدء سحب قواتنا من أفغانستان بحلول مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حلف شمالي الأطلسي في بيان، أن الحلفاء عازمون على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول مايو المقبل.

وأضاف الحلف أنه "يعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأميركية وتلك التابعة لمهمة "الدعم الحازم" في غضون بضعة أشهر".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وأضاف أن "أسباب بقاء القوات الأميركية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد".

ولفت إلى أن الانسحاب النهائي من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجوم 11 سبتمبر.