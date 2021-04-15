شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تناقش اليوم ما ورد فى بيان وزير الخارجية خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس شريف الجبلى اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة ما ورد في بيان وزير الخارجية سامح شكري، فيما يخص الشأن الأفريقى، والذي استمع إليه المجلس فى جلسته المعقودة يوم 26 يناير 2021.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد استهل انعقاده بالاستماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء، فى ظل قرار اللجنة العامة استدعاء الحكومة لتوضيح موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).

وجاء قرار اللجنة العامة بمجلس النواب، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور.

وتأتى البداية الرقابية القوية لمجلس النواب على الحكومة، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتمكين الأعضاء من التعرف على نشاط وأداء كل وزارة على مدار العامين الماضيين (2018 ـ 2020)، في رسالة قوية من مجلس النواب 2021، بأنه سيمارس دوره الرقابى ومحاسبة الحكومة عن أي تقصير أو قصور في تنفيذ برنامجها.