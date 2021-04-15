كورونا في 24 ساعة| الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الإصابات.. وإرشادات للصلاة في المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

"كورونا في رمضان".. 8 نصائح مهمة لحماية نفسك في "صلاة التراويح"

الصحة العالمية تكشف سبب تحور فيروس كورونا

القوات المسلحة تطهر وتعقم عدة مساجد كبرى خلال شهر رمضان

"الصحة العالمية" تحدد إرشادات الصلاة في المساجد خلال رمضان

كورونا اليوم: دواء جديد لعلاج الفيروس.. ولهذا السبب الآثار الجانبية أسوأ بعد الجرعة الثانية للقاح

ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 129 حالة بشمال سيناء

الوضع مقلق.. هل فقدت الصحة العالمية السيطرة على كورونا في الشرق الأوسط؟

عاملا رئيسا يزيد خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

"بالقرآن اهتديت..هل التطعيم بلقاح كورونا تحت الجلد يفطر الصائم؟"

وكالة الأدوية الأوروبية تصدر قريبًا توصية بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"

الصحة الكندية توصي باستمرار استخدام لقاح "أسترازينيكا"

الصحة توجه نصائح لعدم الإصابة بفيروس كورونا أثناء التسوق

تركيا تسجل أعلى حصيلة لوفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الصحة تكشف عن عادات غذائية ضارة يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي

لبنان: توصية باستئناف عمل القطاعات التعليمية تدريجيًا مع مراعاة تدابير الوقاية

500 كادر أمني لدعم الخدمات التنظيمية والصحية بالمسجد الحرام

القليوبية تسجل 26 حالة إصابة جديدة بكورونا

السعودية تطلق تقنية "المصليات الشاغرة" لقاصدي المسجد النبوي

الصحة العالمية متخوفة من ارتفاع إصابات كورونا في شمال أفريقيا وشرق المتوسط خلال رمضان