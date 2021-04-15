محلل سياسي: المساعدات والأعمال الإنسانية مستمرة بالسودان لصالح المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المحلل السوداني محمد العروسي: إنه على مدار السنوات القليلة الماضية قدمت روسيا الاتحادية المساعدات لأكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا في إطار العمل الإنساني، موضحا أنه تم تنظيم هذه الأعمال الإنسانية من قبل كل من الحكومة وكذلك من قبل رجال الأعمال المستقلين في عدد من المناسبات، مشيرا إلى أنه في الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية تم توزيع أكثر من نصف مليون طرد غذائي على الفقراء أرسلها رجل الأعمال الروسي يفيني بريجوجين ضمن المساعدات الروسية.

وأضاف، في بيان، أنه بالنظر إلى السودان حسب تقديرات المنظمات الدولية فإن أكثر من نصف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة تحت خط الفقر ولذلك أصبحت المساعدات الإنسانية المقدمة خلاصًا لكثير من السودانيين، موضحا أنه وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك كان سكان الخرطوم ممتنين للغاية لتلك المساعدات.

وتابع أن بعض السودانيين الذين جاءوا إلى نقاط توزيع المساعدات عبروا عن قلقهم من مستقبل بلادهم، وأنهم يريدون الشعور بالاهتمام بمسار تنمية اقتصادية جديدة للسودان؛ وتحسين مستويات معيشة المواطنين، مطالبين الجميع بضرورة النظر لمستقبل البلاد.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه بحسب المتطوعين المشاركين في العمل الخيري من قبل لجان المقاومة، فقد تم توزيع إجمالي 250 ألف طن من المساعدات الإنسانية في الخرطوم. وأكدوا أيضًا أن جميع الحاضرين تلقوا طرود الطعام والمساعدات.​