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كورونا.. 10 حالات جديدة في الصين والإجمالي 90457

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شكرا لقرائتكم خبر عن .. 10 حالات جديدة في الصين والإجمالي 90457 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن البلاد سجلت عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أبريل نيسان، ارتفاعا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت عدوى واردة من الخارج، فيما ارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 15 من 12 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90457 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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