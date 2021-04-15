شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفلبينية تحقق في مقتل مسؤول بلدي سابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحقق الشرطة الفلبينية فى مقتل عضو مجلس بلدية سابق لبلدة باليمبانج، فى سلطان كودارات، قضى فى هجوم مسلح بعد ظهر أمس الأربعاء.

وقال الرائد برنت إيان سالازار، رئيس مركز شرطة المدينة رقم 4، إنهم بدأوا تحقيقًا أعمق لتحديد الدافع المحتمل لقتل إبراهيم كاديل سابيوانج، 53( عامًا)، على طول شارع نونيز، بارانغاي سان إيسيدرو حوالي الساعة 4:35 مساءً.

وأوضح أن الضحية وزوجته، كانا على متن سيارتهما التي كانت متوقفة على جانب الطريق عندما اقترب اثنان من ركاب دراجة نارية مجهولين وأطلقوا النار.

وأضاف: أصيب "سابيوانج" الذي كان في مقعد السائق، بعدة أعيرة نارية، وأعلن وفاته لدى وصوله إلى مركز مينداناو الطبي، بينما لم تصب زوجته بأذى، على حد قوله.

وبيّن الرائد "سالازار"، أن المشتبه بهم هربوا على الفور، من مكان الحادث وشوهدوا آخر مرة من قبل الشهود، وهم يتجهون نحو سوق بوروك ملكاس (للأقمار الصناعية).