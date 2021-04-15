شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تحقق في صفقات مشبوهة تتعلق بلقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الادعاء لرويترز يوم الأربعاء، إن مدعين اتحاديين في ولاية رورايما البرازيلية، يحققون في تقارير تفيد بتبادل الذهب المستخرج بطريقة غير مشروعة مقابل لقاحات كوفيد -19 في محمية يانومامي الأصلية.

وقد اشتكى زعماء القبائل في منطقة الأمازون من الصفقات، حيث يقول المدعون إنهم سيحققون في التقارير، كجزء من تحقيق يجري بالفعل في تحويل لقاحات مخصصة للسكان الأصليين.

وتشهد البرازيل حاليًا، واحدة من أسوأ موجات جائحة الفيروس التاجي، التي عانى منها أي بلد، لا سيما مع سكانها الأصليون اللذين هم من بين الأكثر ضعفاً.