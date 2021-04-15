شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأرجنتينية تفرض إغلاقا جديدا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الحكومة الأرجنتينية تدابيروقيودا جديدة ضمن إغلاق جديد، في أجزاء كبيرة من البلاد، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز، الأربعاء، أنه بدءا من الجمعة، سيُفرض حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى، بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما سيستثنى العاملون في القطاعات الأساسية.

وسيتم حظر جميع المناسبات، الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية، التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية نيسان/أبريل.

ويعيش حوالي 8ر14 مليون شخص في منطقة العاصمة بوينس آيرس، ويعادل هذا حوالي 37% من مجموع سكان الأرجنتين.

ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى مستويات جديدة، حيث تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة قبل عام تقريبا، فيما توفي 368 حالة يوم الأربعاء، وهو أعلى عدد منذ منتصف كانون ثان/يناير.

وبشكل إجمالي، أصيب حوالى 6ر2 مليون شخص فى هذا البلد، الواقع في أمريكا الجنوبية، وتوفي أكثر من 58 ألفا و500 مريض حتى الآن بكورونا.