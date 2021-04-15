البيت الأبيض يفتح أبوابه لأول زعيم يلتقي "بايدن" منذ انتخابه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الخميس، لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وسط تفشي كورونا والتوتر مع الصين.

ومن المقرر أن يعقد سوجا اجتماع قمة مع بايدن في البيت الأبيض غدا الجمعة، ليصبح أول زعيم أجنبي يجتمع شخصيا مع الرئيس الجديد، الذي تم تنصيبه في يناير/كانون الأول الماضي.

وقال سوجا للصحفيين الأربعاء، إنه يريد أن تكون المحادثات "مثمرة".

وأعلنت طوكيو أن الزعيمين يريدان إظهار العلاقات القوية للتحالف اليابانى - الأمريكى والتزامهما تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت الحكومة اليابانية أنه من المتوقع أن يناقش سوجا وبايدن قضية تغير المناخ، وجائحة كورونا، والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، والتعاون نحو منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ.

وأعربت طوكيو عن قلقها بشأن قانون صيني جديد يسمح لخفر السواحل في بكين باستخدام الأسلحة على متن سفن أجنبية.

وتم رصد سفن لخفر السواحل الصيني بالقرب من مجموعة من الجزر غير المأهولة فى بحر الصين الشرقي بصورة يومية خلال الشهرين الماضيين.