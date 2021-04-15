شكرا لقرائتكم إعلام إسرائيل: إيران قد تختلق انتصارات وهمية ضد إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في غياب القدرة على ضرب إسرائيل فعلياً، قد يخترع النظام الإيراني قصصًا عن عمليات "ناجحة" في أعقاب حادثة تفجير نطنز. وتعهد النظام الإيراني عبر وسائل إعلامه المختلفة بالرد على الهجوم. وفي الواقع فإن طهران وضعت نفسها في مأزق هذا الأسبوع بزعمها أنها ستتخذ إجراء بعد حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم، وفقا لتحليل نشرته "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.

وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية العنان للتوعد بالانتقام، لكن بعد ذلك بقي السؤال: هل لدى الجمهورية الإسلامية أي خيارات حقيقية لضرب إسرائيل دون تصعيد التوترات كثيرًا؟

إيران قالت على مستوى وزارة الخارجية والمتحدث باسم الحكومة، إنها تريد الانتقام. وذكرت أيضا أنها ستقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ثم بثت دعاية حكومية عبر وسيلة إعلامهم الإنجليزية "برس تي في" لنشر مزاعم عن هجوم على سفينة إسرائيلية في الخليج العربي، وتم التقليل من أهمية التفاصيل في إسرائيل.

وسيكون هذا ثالث هجوم مزعوم في الشهر ونصف الشهر الماضي على سفن مملوكة لإسرائيل في تلك المنطقة، وبما أنها سفن تجارية، فإن هجمات إيران تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الأساسية.

أيضا قال تلفزيون "برس تي في" الإيراني إن إسرائيل "تنتظر" الرد الإيراني . وقد ظهرت قصة غريبة في 13 أبريل تزعم أن إيران استهدفت إسرائيل في العراق. وزعمت وكالة "برس تي في" أن "جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد تعرض لهجوم في العراق، بحسب مصادر أمنية، مع مقتل أو إصابة عدد من القوات الإسرائيلية، فيما وصف بأنه" ضربة قوية "للنظام الصهيوني".

وبدأت القصة بالفعل في موقع "صابرين" الإيراني Sabereen News ، الذي زعم أن قوات "المقاومة" في العراق قصفت "بيتاً آمناً للموساد" في شمال العراق. وقالت إنها ستُظهر الصور ، وأضافت أن "جواسيس" إسرائيليين أصيبوا لكن الصحيفة سخرت من هذه الشائعة.

وتشير الحسابات عبر الإنترنت التي تتعقب المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر، مثل Aurora Intel ، إلى أن "وكالات الأنباء العربية الروسية RT ووكالة العالم الإخبارية ووكالة أنباء فارس و Press TV نشرت جميعها الخبر "، ومصدرهم وكالة أخبار صابرين الإيرانية. وكان الحساب المسمى Intel Sky واحدًا من أوائل الحسابات التي نشرت القصة لكن الكثيرين أبدوا شكوكهم.

وأوضحت الصحيفة أن في العراق عشرات الميليشيات الإيرانية المزودة بالصواريخ الباليستية منذ 2018 و 2019 لكنها لا تجرؤ على الرد.



والسؤال الذي يبقى هو :ما إذا كانت إيران، إلى جانب شبكتها الإعلامية الواسعة النطاق والميليشيا التي تستخدمها كوكلاء من اليمن إلى العراق وسوريا إلى لبنان، ستحاول الانتقام من إسرائيل، أم أنها ستدعي فقط أنها "انتقمت" حتى يمكنهم القول إنهم فعلوا شيئا ما، وقد حدث ذلك في الماضي.

وفي يوليو 2020 توعد حزب الله بالانتقام بعد مقتل أحد عناصره في سوريا. وزعم إبقاء إسرائيل في حالة تأهب ووقعت عدة حوادث، لكن لم يحدث شيء كبير في الواقع. وفي حادثة أخرى في عام 2020 رد حزب الله بفتح ثقوب في السياج وأطلق في عام 2019 صواريخ لكنها لم تلحق أي أضرار.