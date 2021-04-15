شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن توسيع طاقة عمل مرصد النقابة لمتابعة برامج رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن توسيع طاقة عمل مرصد النقابة خلال شهر رمضان، وزيادة أجهزة الرصد، وزيادة أعداد العاملين بالمرصد، لمتابعة أداء مقدمى البرامج عبر 57 شاشة فضائية.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن المرصد يتابع أداء الإعلاميين فى كل الوسائل الإعلامية، ومقدمى البرامج سواء كانت دينية أو ترفيهية أو غيرها من البرامج لبيان مدى التزامها بالمعايير المهنية وبميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.

ويذكر أن قانون نقابة الإعلاميين، حدد إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.

واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :

- أن يكون مصرياً.

- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.