محمد الفلاح - الجامعة العربية: إيران تسعى لتطوير سلاح نووي

الخميس 15 أبريل 2021

أعربت جامعة الدول العربية، مساء الأربعاء، عن قلقها إزاء قرار إيران البدء زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم.



وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، يعد تطورا خطيرا وخطوة نحو تطوير سلاح نووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الأربعاء، أن إيران أتمت تقريبا الاستعدادات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60% في منشأة نطنز النووية.

وقالت الوكالة إن إيران أبلغتها بنيتها تركيب ست مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 في منشأة نطنز تضم إجمالا 1024 جهازا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

وفور وصوله إلى فيينا للمشاركة في مباحثات الاتفاق النووي، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفع التخصيب سيبدأ اعتبارا من الأربعاء.