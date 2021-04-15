شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يخطط لفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان عقوبات على مسؤولين روس اليوم الخميس، على أقرب تقدير، في خطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات، وفقا للعديد من المصادر المطلعة على الأمر.

ووفقا لأحد المصادر، فستقترن حزمة العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين الروس بأوامر بطرد بعضهم من الولايات المتحدة، فيما ستكون العقوبات جزءا من مجموعة ردود للحكومة الأمريكية على عملية تسلل إلكتروني، رُصدت في ديسمبر كانون الأول، من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا.

وأثرت تلك العملية على البرامج التي تصنعها شركة سولار ويندز، وأتاحت للمتسللين الوصول إلى الآلاف من الشركات والمكاتب الحكومية، التي استخدمت منتجاتها.

ومن المتوقع أن يواجه حوالي 30 كيانا، عقوبات فيما يتصل بتلك العملية أو التدخل في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى طرد نحو 10 مسؤولين روس.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين الأسبوع الماضي، "العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أمريكا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات"، بينما لم يرد البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة بعد على طلبات للتعليق.