شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تكشف عن عدد ضخم لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل، 3459 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، و73513 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 361884، فيما وصل عدد الإصابات إلى 13673507.

يشار إلى أن منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش إديرلون ريزيندي، كان قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما، وما دون في وحدات الرعاية المركزة، ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، مشكلا 52.2 بالمائة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.