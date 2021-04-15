تأجيل جلسة استماع لمنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخلف الإرهابي المسؤول عن الهجمات الدامية على مسجدين عام 2019 في نيوزيلندا، عن المثول أمام المحكمة الخميس للطعن في ظروف سجنه.

وحُكم على برنتون تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه بسبب الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 51 مصليا.



كما أدين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان من المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة العليا فى أوكلاند اليوم للطعن فى ظروف سجنه، وفقا لوثائق المحكمة، إلا أنه لم يحضر وأرجأ القاضي فينينج النظر في المسألة.

وفى محضر للجلسة صدر بعد الجلسة ، قال فينينج إن المسلح طلب تأجيل الجلسة.

وأقر تارانت بالذنب في مارس/أذار 2020 في 51 تهمة قتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وتم تصوير الهجمات على مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي من قبل المسلح وبثها على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الحكم عليه في أغسطس/آب هو المرة الأولى التي تصدر فيها نيوزيلندا حكما دون فرصة للإفراج المشروط.

وكانت هذه المرة الأولى أيضا التي يصدر فيها الحكم على أي شخص بتهمة ارتكاب جريمة بموجب قانون كبح الإرهاب الجديد في نيوزيلندا.