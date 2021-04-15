شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز تصل لـ200 جنيه للموظف الحكومى حال التفوق الدراسى أثناء الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تشجيعية، أقر قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، منح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على حافز علمى، ويكون بنسب 7% من الأجر الوظيفى.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (29) لتقضى باستحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسب 7% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبولمة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ووفقا لذات المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عند ذات المستوى العلمى.