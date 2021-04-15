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7 أرقام هامة عن الاستثمارات العربية لمصر ..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ذكر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الاستثمارات العربية لمصر ارتفعت فى العام المالى 2019/2020 لتسجل قيمة 3 مليارات و750 مليون دولار بزيادة قدرها 492 مليون دولار عن العام المالى السابق له.

 

ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن الاستثمارات العربية في مصر:

  1. بلغت الاستثمارات العربية في مصر بالعام المالي 2019/2020 نحو 3 مليارات و750 مليون دولار.
  2. الاستثمارات العربية في مصر سجلت 3 مليارات و258 مليون دولار فى العام المالي 2018/2019.
  3. الإمارات تتصدر الاستثمارات العربية في مصر بقيمة مليار و617.5 مليون دولار بالعام المالي 19/20.
  4. حلت المملكة العربية ثانيا بنحو 448.6 مليون دولار العام المالي 19/20.
  5. الاستثمارات الكويتية فى مصر بلغت قيمتها 347.5 مليون دولار.
  6. بلغ إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر نحو 7 مليارات و453 مليون دولار بالعام المالي 19/20.
  7. بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، نحو 8 آلاف و638 شركة بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 42 مليار و193 مليون جنيه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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