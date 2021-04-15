وكالة الطاقة الذرية: إيران أوشكت على الانتهاء من خطط زيادة تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران/برلين - (د ب أ):

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إن استعدادات إيران لزيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير اكتملت تقريبا.

وبعد تفتيش منشأة إيران النووية الرئيسية )نطنز( تحقق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من أن "إيران استكملت تقريبا الاستعدادات للبدء في إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم -235".

وأوضحت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإيران أنها لا تستطيع قبول خطوتها الأحدث لزيادة تخصيب اليورانيوم.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث فى بيان يوم الثلاثاء: "يشكل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي.. إيران ليس لديها حاجة مدنية موثوق بها للتخصيب على هذا المستوى".

وذكر البيان المشترك أن الإعلان الإيراني الذى جاء فى وقت سابق من هذا الأسبوع لزيادة درجة تخصيب اليورانيوم أثار " قلقا بالغا".

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ذكرت فى وقت سابق أن اليورانيوم المخصب سيستخدم لأغراض طبية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحانب في وقت سابق الأربعاء إن التخصيب ، الذى يجري بالفعل ، يجب ألا يعرض المحادثات الدولية حول العودة إلى اتفاق فيينا النووي لعام 2015 للخطر.

وأضاف: "حتى لو أردنا الآن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ليس لدينا أي مشكلة في المفاوضات، ولا حتى مع الولايات المتحدة".

وقال: "بمجرد أن تنفذ الأطراف اتفاق فيينا وفقا للمعاهدة وترفع العقوبات الأمريكية ، ستعود إيران إلى جميع التزاماتها الفنية بموجب الاتفاق في نفس اليوم".

وحتى الآن، تخصب إيران اليورانيوم إلى 20%، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 يتوقع أن يصل الحد الأقصى لمستوى التخصيب إلى 4%.