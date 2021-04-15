شكرا لقرائتكم خبر عن «توتر كورونا» يسبب ارتفاع معدل التدخين في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة استقصائية حديثة زيادة معدل، التدخين في بريطانيا بسبب حجم التوتر المرتبط بجائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن الدراسة التي جاءت بتكليف من شركة مينتل جروب ليمتد، وهي شركة أبحاث سوقية خاصة ومقرها لندن، كشفت أن نحو 39% من المدخنين البريطانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34عاما قالوا إنهم يدخنون بشكل أكبر حاليا على نحو منتظم.

وأوضحت أن 10% ممن شملتهم الدراسة، عادوا إلى التدخين مجددا بعد أن أقلعوا عنه، فيما بيّنت أن 30% من المدخنين يزيدون من معدل التدخين بشكل أكثر انتظاما.

وقالت روشيدا خانوم، من شركة مينتل: "يُنظر إلى التدخين على أنه رذيلة صغيرة، خاصة خلال هذه الأوقات التي لا يكون فيها سوى القليل مما يصرف انتباه الأشخاص"، موضحة أن الوحدة والملل والقلق بشأن المستقبل، من الدوافع التي تتسبب في زيادة معدل التدخين.

يشار إلى أن الدراسة شملت عينة من 1935 شخصا في عمر الـ 18 وأكثر، وجرت عبر الإنترنت في تشرين أول/أكتوبر.