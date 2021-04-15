ليلة الإرهاب الحوثي.. تدمير صاروخين و4 مسيرات استهدفت السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت دفاعات التحالف العربي بقيادة السعودية، في تدمير ما مجموعه 4 طائرات حوثية مسيرة قبل وصولها إلى المملكة.

وقال التحالف، في بيان له الخميس، إن دفاعاته دمرت صاروخين حوثيين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الانقلابية تجاه جازان.

وأضاف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة أيضًا".



وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية على اتخاذه الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ولا تزال المليشيا الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

