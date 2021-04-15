محمد الفلاح - عباس يطلب تدخل ميركل لإجراء الانتخابات بالقدس

الخميس 15 أبريل 2021

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل التدخل من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس الشرقية.



وقال مكتب الرئيس الفلسطيني في بيان، إن عباس تلقى، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفياً من المستشارة ميركل.

وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية، والدولية، بالاضافة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها".

وذكر أن الرئيس الفلسطيني "أكد المضي قدما في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وقال عباس خلال الاتصال: "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا"، وفق البيان.

ولفت مكتب الرئيس الفلسطيني، في بيانه، إلى أن المستشارة الألمانية أعربت عن دعمها لاجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن المانيا ستجري اتصالات وجهود، من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وقال إن الرئيس الفلسطيني "أطلع المستشارة الالمانية ميركل على آخر الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية وأهمية مواصلة تطوير العلاقات معها على أساس القانون الدولي".

وأضاف: "قدم الرئيس الشكر والتقدير على الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ في خلق أجواء إيجابية وبذل جهود من أجل تحقيق السلام إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات".

وتابع: "كما أكد الرئيس على أهمية ما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم بنيته التحتية".

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية سلبا أو ايجابا على الطلب الفلسطيني بعدم عرقلة الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية حتى الآن.

وكان الرئيس الفلسطيني دعا الى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وتصر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على أن لا انتخابات بدون القدس الشرقية.