شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 15 مصابا في حادث خروج قطار عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، عن إصابة ١٥ مواطناً فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية، دون وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفى منيا القمح المركزي.

وكشف مجاهد عن خروج ٦ من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة " كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، خروج قطار قادم من القاهرة عن القضبان.