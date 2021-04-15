شكرا لقرائتكم خبر عن «دول الخليج» تؤكد ضرورة مشاركتها في مفاوضات «نووي إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الأربعاء على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في المفاوضات الجارية بين الدول دائمة العضوية وألمانيا وجمهورية إيران الإسلامية، المتعلقة بالاتفاق النووي الخاص ببرنامج طهران النووي.

وبحسب «واس»، شدد الحجرف في رسائل وجهها أمس إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن المفاوضات الجارية الآن في فيينا يجب أن لا تقتصر على البرنامج النووي، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والمسيرات.

وحذر من أن إعلان إيران عن بلوغها نسبة 60 % من تخصيب اليورانيوم، مؤشر خطير ومقلق لأمن المنطقة والعالم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.