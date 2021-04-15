شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: قوات الناتو ستنسحب بالكامل من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء، إن التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان سيغادر البلاد بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي المقرر بحلول 11 سبتمبر، في تصريحات جاءت قبل الإعلان رسميًا عن انتهاء قتال دام عقدين.

وأضاف بلينكن في بروكسل إن الوقت حان لأن تفي الدول الأعضاء في الحلف بما ظلت تردده من أنها ذهبت إلى أفغانستان معًا وسترحل عنها معًا.

وقال في بيان بثه التلفزيون من مقر الحلف: «أنا هنا للعمل عن كثب مع حلفائنا ومع الأمين العام على أساس المبدأ الذي وضعناه منذ البداية؛ سنذهب معًا ونتأقلم معًا ونخرج معًا».

وأضاف بلينكن وهو يقف إلى جانب الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج: «سنعمل معًا بشكل وثيق جدًا في الأشهر القادمة من أجل انسحاب آمن ومدروس ومنسق لقواتنا من أفغانستان»..