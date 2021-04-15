شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب الجديدة تحاول تغيير قواعد اللعبة بأسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «بوليتيكو»: إن الأحزاب الجديدة تحاول تغيير قواعد اللعبة في أسكتلندا.

وبحسب تقرير لـ «أندرو ماكدونالد»، فإن حزب «ألبا» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسكتلندي السابق أليكس سالموند هو الحزب الناشئ الوحيد الذي يأمل في تعطيل الانتخابات الصعبة في مايو.

وتابع التقرير يقول: أثار سالموند ضجة عندما أعلن عن خطط لتحريض حزبه الجديد ضد الزعيمة الأسكتلندية الحالية نيكولا ستورغن، الحليفة السابقة التي تحوّلت إلى عدو، وحزبها الوطني الأسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال، في محاولة لبناء أغلبية ساحقة لانفصال البلاد عن المملكة المتحدة.

وأضاف: بعد 14 عامًا من حكم الحزب الوطني الأسكتلندي، تحوّل بعض السياسيين البارزين المعارضين لقضية استقلال أسكتلندا إلى طرق جديدة مبتكرة لمحاولة إجبار ستورغن على التنحي عن السلطة.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء النائب العمالي السابق جورج جالاوي، وهو يساري مثير للجدل طوال حياته يترأس الآن حزبًا جديدًا مناهضًا للاستقلال.

ونقل عن جالاوي، قوله: إنه مستعد للاتحاد مع أي شخص تقريبًا لمنع تفكك بريطانيا.

وأردف التقرير يقول: على الرغم من أن أحدهما يدعم الاستقلال والآخر يعارضه، فإن الهدف الرئيسي لجالاوي مشابه لسالموند، وهو تشجيع التصويت التكتيكي للتلاعب بنظام الانتخابات البرلمانية، حيث يحصل الأسكتلنديون على صوتين مختلفين.

وتابع: فيما يتعلق بأحد هذين الأصوات، وهو تصويت مباشر يحصل به الفائز على كل الأصوات، يحث جالاوي الناخبين المؤيدين للوحدويين على عدم التأفف والتصويت للمرشح الذي يرجّح أن يهزم الحزب الوطني.

وبحسب التقرير، يجادل جالاوي بأنه إذا قام عدد كافٍ من الناخبين بذلك ثم استخدموا أصواتهم الأخرى، التي تذهب نحو انتخاب الأعضاء الإقليميين على قائمة باستخدام التمثيل النسبي، فسيتم انتخاب عدد كافٍ من الوحدويين لإطاحة ستورغن، ثم يمكن التوسط بعد ذلك في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومضى التقرير يقول: في حين أن الانشقاقات من الحزب الوطني الأسكتلندي إلى حزب «ألبا» الذي يتزعمه سالموند قد حظيت باهتمام وسائل الإعلام، إلا أن الأحزاب الموالية للوحدويين ليست خالية تمامًا من الانقسامات.

وقال: سيكون من الصعب انتخاب أعضاء الأحزاب الهامشية، حتى في ظل النظام النسبي.

ومضى يقول: إذا فازت تلك الأحزاب بعدد كبير من الأصوات دون انتخاب أي مرشح، فإن الأحزاب الوحدوية الجديدة تخاطر بتقسيم التصويت المناهض للاستقلال والسماح بتمثيل قومي أكثر.

ونقل عن أليستير كلارك الخبير في عملية الانتخابات بجامعة نيوكاسل، قوله: سيحتاجون إلى الحصول على حوالي 6 أو 7% من أصوات القائمة الإقليمية كي يتم انتخابهم. هذه دعوة صعبة لمنظمات جديدة جدًا بدون أي نوع من التنظيم على الأرض.

وتابع كلارك: عندما نجحت الأحزاب الصغيرة في الماضي في أسكتلندا، كان لديها عادةً شخصية بارزة إلى حد ما كرئيس صوري.

ومضى التقرير يقول: يجادل جالاوي بأنه يمتلك الاسم المعروف لإحداث تأثير، مستشهدًا باستطلاع حديث أشار إلى أن 77% من الأسكتلنديين سمعوا عنه أكثر من أي من قادة المعارضة الوحدويين.

وأضاف: مع ذلك، أظهر نفس الاستطلاع أن 8% فقط من الناخبين يعتقدون أنه سيقدم أقوى معارضة للحزب الوطني الأسكتلندي.