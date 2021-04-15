شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي يدعو القادة اللبنانيين لإنهاء الأزمة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل الانسداد السياسي الكامل والأزمة المركبة الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ المالية ـ الحياتية التي يواجهها الشعب اللبناني، والأهم إقفال الطرق أمام تشكيل حكومة إنقاذية طال انتظارها، وصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى لبنان وأجرى على مدى يومين لقاءات مع عدد من المسؤولين والسياسيين كما المجتمع المدني، حول آخر التطورات ومن ضمنها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وعلمت ”الخليج 365” أن «ملف ترسيم الحدود يقارب بكثير من التخبط والإرباك والتناقض، حيث بدا هذا التخبط من خلال عدم توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تمهيدًا لإبلاغ الأمم المتحدة رسميًا بالخط الحدودي البحري الجديد الذي قرر الجانب اللبناني استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على أساسه، وهو مرسوم من شأنه أن يضيف إلى سيادة لبنان حوالي 1500 متر بحري».

أمريكا تحث

ودعا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، بعد المحادثات التي أجراها أمس مع المسؤولين اللبنانيين لمعالجة «الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة».

وقال هيل للصحفيين «إنه تراكم عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل الزعماء اللبنانيين في تغليب مصلحة البلد».

وأضاف «أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني».

وأضاف «هذا هو المسار الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهذه مجرد خطوة أولى».

والتقى هيل أمس برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعرض هيل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مختلف الأوضاع العامة والتطورات السياسية. وكان التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون أول أمس الثلاثاء.

من جهتها دعت السفيرة ترايسي شمعون في بيان، الى «مقاطعة الانتخابات الفرعيّة في حال إجرائها»، معتبرة أن «هذه المشاركة من شأنها أن تُفقد الاستقالة التي حصلت من المجلس النيابي أهدافها، كما تشكل إنكارا لقضية ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأموات منهم والأحياء».

وأوضحت شمعون أن «المطلوب هو الضغط باتجاه إجراء الانتخابات النيابيّة الشاملة التي تشكّل الحلّ الوحيد المتاح حاليا للخروج من الأزمة، خصوصًا بعد الفشل الذريع في تشكيل حكومة، وإصرار بعض من في السلطة على إسقاط خيار حكومة المستقلين المتخصصين». وأضافت: «عارٌ على من يشارك في الانتخابات الفرعيّة، مع شكوكنا بأن السلطة الحاليّة ستتجرأ على إجرائها، وليتكاتف جميع معارضي السلطة، على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم، من أجل الضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة، واختصار الوقت للبدء بعملية الإنقاذ».