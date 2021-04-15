عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على خطى بايدن.. الناتو يسحب قواته من أفغانستان مايو المقبل

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

قال حلف شمال الأطلسي في بيان، الأربعاء، إن الحلفاء وافقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار.



وقالت الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف "الحلفاء قرروا أننا سنبدأ في سحب قوات مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو... نعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم خلال بضعة أشهر".

جاء البيان الأوروبي عقب خطاب الرئيس الأمريكي الذي أعلن فيه سحب قوات بلاده من أفغانستان في مايو/آيار المقبل.

وأوضح بايدن، خلال خطابه أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان 98 ألف جندي، مؤكدا أن الانسحاب سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أهمية مواصلة العمل من أجل منع أي هجوم أو عودة للإرهاب في أفغانستان، وتابع قائلًا: "سندعم مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية".

وسيتم انسحاب الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها، وبعد أشهر عدة من موعد الأول من مايو/أيار الذي تضمنه اتفاق فبراير/شباط 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان.

تقول السلطات الأفغانية إن 300 ألف جندي وشرطي ينفذون حاليا 98% من العمليات ضد حركة طالبان.