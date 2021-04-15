عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: سنبدأ الانسحاب النهائي من أفغانستان الشهر المقبل

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ الانسحاب من أفغانستان قائلاً "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة" و"إعادة القوات الإمريكية إلى الوطن".



وقال الرئيس الأمريكي في كلمته المتلفزة "إن 2300 جندي أمريكي قتلوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان ووجود الولايات المتحدة العسكري في هذا البلد كلف أمريكا المليارات".

وأكد بايدن "انسحابنا من أفغانستان سيكون آمنا وبالتعاون مع الحلفاء"، مشددا "سنواصل تقديم الدعم للحكومة والقوات الأفغانية".

وأضاف "وجودنا في أفغانستان كان هدفه منع استخدامها قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية ضدنا"، موضحا "سنعمل على إحباط الهجمات الإرهابية ضدنا في أي مكان في العالم".

وقال "سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان".

رئيس أفغانستان: قادرون على الدفاع عن البلاد

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه بحث، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي بايدن، الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول بداية سبتمبر، مؤكدا أنه "يحترم" هذا القرار.

وكتب غني على تويتر بعد المحادثة الهاتفية أن قوات الأمن الأفغانية "قادرة تماما على الدفاع عن شعبها وبلادها، الأمر الذي تقوم به منذ البداية"، مضيفا "سنعمل مع شركائنا الأميركيين على ضمان انتقال سلس"، نقلا عن فرانس برس.

هذا وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق الأربعاء، أنّ الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان، مضيفاً أنّ واشنطن ستعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لتأمين انسحاب "منسق".

وقال بلينكن قبل محادثات مع شركاء في الحلف في بروكسل "حققنا معاً الأهداف التي وضعناها، والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قال بلينكن: "حققنا أهدافنا من التدخل في أفغانستان وحان وقت سحب القوات".

وأضاف: "سننسق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق من أفغانستان".