شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوري في تونس يتهم «الإخوان» ببيع البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، أمس (الأربعاء)، إن حركة النهضة الإخوانية تبيع البلاد وتقودها إلى الهاوية والإفلاس.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية أن «تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديرًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة».

وتابعت: «تونس على حافة الإفلاس نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة».

وأضافت بأن «حركة الإخوان تقود تونس إلى الهاوية وتبيع البلاد وتضر بسيادتها».