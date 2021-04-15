شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للحوثي: أوقفوا الهجوم على مأرب والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ أمس (الأربعاء) الأطراف اليمنية إلى استغلال اللحظة والعمل معاً للوصول إلى حل تفاوضي، مشددا على ضرورة وقف هجوم مليشيا الحوثي على مأرب. ويزور ليندركينغ خلال الساعات القادمة عددا من دول المنطقة لمناقشة الملف اليمني بعد أن أنهى جولة أوروبية. وقال في مقطع فيديو نشرته الخارجية الأمريكية على حسابها في «تويتر»: «إن الشعب اليمني يعاني بشدة، ولا بد على كل الأطراف المتنازعة العمل معاً للوصول إلى حل سياسي». فيما أعلن وزير الخارجية والمغتربين اليمني أحمد بن مبارك أمس السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي، للتخفيف من الوضع الإنساني رغم خرق المليشيا اتفاق ستوكهولم، فيما تواصل المليشيا تصعيد هجماتها على مأرب مستهدفة منطقة مراد جنوب غرب المحافظة. من جهة أخرى، لجأت المليشيا إلى استغلال كورونا لتحقيق مكاسب مادية، وأوقفت تمويل المستشفيات الحكومية بأسطوانات الأوكسجين واستحدثت سوقا سوداء لبيعها بأسعار باهظة رغم الدعم الذي تقدمه المنظمات للمستشفيات في هذا الجانب.