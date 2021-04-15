شكرا لقرائتكم خبر عن من أخطر عربي على قائمة «إف بي آي»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت لائحة مكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) أخطر المجرمين الهاربين وهو المصري ياسر عبد الفتاح رغم اعتقاله في أغسطس 2020. وأفاد المكتب بأن عبد الفتاح هرب من العدالة لتفادي الملاحقة القضائية بجرائم قتل متعددة، ومن أسمائه ياسر عبد السعيد، وهو من مواليد 1957 في سيناء. ومتورط في قتل ابنتيه بالرصاص في 2008 بولاية تكساس، وجرائم قتل أخرى. وجاء في المرتبة الأولى «روبرت ويليام فيشر»، بتهمة قتل زوجته وطفليه وتفجير المنزل في سكوتسديل بولاية أريزونا عام 2001، وأليخاندرو روساليس كاستيلو، لقتل زميلته بالعمل في شارلوت بولاية نورث كارولينا عام 2016، وأرنولدو خيمينيز المطلوب بتهمة قتل زوجته عام 2012. والمطلوب جيسون ديريك براون متهم بالقتل والسطو المسلح في فينيكس بولاية أريزونا عام 2004، والخامس ألكسيس فلوريس لاختطاف وقتل طفلة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عام 2000.وأدرج على اللائحة خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز لتورطه في المطاردة والتآمر لارتكاب جريمة قتل بولاية تكساس، ويوجين بالمر بتهمة قتل زوجة ابنه عام 2012 في ستوني بوينت بنيويورك. ورافائيل كارو كوينتيرو بتهمة اختطاف وقتل عميل خاص عام 1985 في المكسيك، وبدريشكومار باتل المتهم بقتل زوجته في هانوفر بماريلاند عام 2015.

