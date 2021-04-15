شكرا لقرائتكم خبر عن محصنون ضد «كورونا» يؤدون مناسك العمرة في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طاف معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا حول الكعبة في مكة، أول أمس الثلاثاء، خلال أدائهم مناسك العمرة في أول يوم من أيام رمضان، وهم يضعون الكمامات ويتبعون مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي.

وتمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان لمن تلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، فقط، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق هذا الشهر.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات: من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو كان متعافياً من الإصابة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل في اليوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تمتد إلى موسم الحج السنوي في وقت لاحق هذا العام. وفي أواخر يوليو/تموز العام الماضي سُمح لعشرة آلاف شخص من داخل المملكة بأداء شعائر الحج، في حين شهد عام 2019 أداء نحو 2,5 مليون حاج الفريضة.

وقدمت المملكة البالغ عدد سكانها نحو 34 مليوناً، أكثر من خمسة ملايين جرعة لقاح حتى الآن. (أ.ف.ب)