شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط يتدخل لتلبية متطلبات سيدة مريضة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مدير مكتبه بمحافظة الغربية، بسرعة التوجه إلى سيدة تعانى من مرض هي وزوجها، والعمل على تلبية متطلباتها بصفة عاجلة بالتواصل مع الجهات المعنية، كما توجهت السيدة بالشكر للنائب على سرعة استجابته.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال نوابها على أنها تتابع ما يرد من مشاكل المواطنين، كما تحرص على تقديم كل الدعم للمصريين.