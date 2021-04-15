محافظ الشرقية: حادث قطار منيا القمح دون ضحايا وحالة المصابين مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه توجه على الفور إلى محطة قطار منيا القمح، عقب علمه بخروج عربتين من القطار عن القضبان.

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن خروج العربتين أسفر عن وقوع 12 مصابًا جميعهم إصابات خفيفة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وحالتهم مستقرة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن مستشفى منيا القمح استقبل 8 أشخاص مصابين بإصابات خفيفة، في حادث خروج عربيتي قطار من على القضبان بمحطة قطار مدينة منيا القمح، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة إلى منيا القمح من على القضبان، مما تسبب في وقوع 8 إصابات جرى نقلهم إلى مستشفى منيا القمح.