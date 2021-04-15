التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب السعودية.

واعتبر التحالف في بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد اعترض ودمر العديد من المسيرات الحوثية المفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية في الأيام الماضية.