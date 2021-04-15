الدفع بـ23 سيارة إسعاف لمحيط حادث قطار الشرقية وارتفاع المصابين لـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :

دفع مرفق إسعاف الشرقية بـ23 سيارة إسعاف لمحيط حادث خروج عربتي قطار عن قضبان السكة الحديد بمنيا القمح، لنقل المصابين، فيما ارتفع عدد المصابين في الحادث لـ12 مصابًا بينهم عمال.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، فيما كانت إصاباتهم جميعًا طفيفة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن مستشفى منيا القمح استقبل 8 أشخاص مصابين بإصابات خفيفة، في حادث خروج عربيتي قطار من على القضبان بمحطة قطار مدينة منيا القمح، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة إلى منيا القمح من على القضبان، مما تسبب في وقوع 8 إصابات جرى نقلهم إلى مستشفى منيا القمح.