تقرير أممي / 50% من النساء في 57 دولة محرومات من "الإستقلاليّة الجسديّة"

اسماعيل عبد الحي - أكد تقرير أممي أن نحو 50% تقريبا من النساء في 57 دولة محرومات من الحريات المتعلقة بأجسادهن في العلاقات الجنسية أو من حيث إستخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية.

وأورد تقرير بعنوان "جسدي لي" نشر اليوم الأربعاء، تفاصيل إنتهاكات حقوق المرأة في هذه البلدان، من الإغتصاب إلى التعقيم القسري إلى فرض إختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية، كما تناول منع النساء من إتخاذ القرار في شأن أجسادهن دون خوف من العنف أو دون الخضوع لقرار شخص آخر.

وجاء في بيان صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان "لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثار هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات"، ومنها "إحتمال إنخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء".

وأشار التقرير أيضا إلى أن 56% من الدول التي شملها الإستطلاع توجد فيها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة.

ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم أن "نحو نصف النساء مازلن غير قادرات على إتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن العلاقات الجنسية أو إستخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية"، معتبرة أن هذا الواقع "يجب أن يكون موضع إستنكار".

وإعتبرت أن "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن ويتحكم الآخرون بحياتهن".

وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هربا من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الإغتصاب الزوجي. وأشار أيضا إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيودا على خروج النساء من منازلهن.

المصدر: أ ف ب