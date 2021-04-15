ترمب يتعهد باستعادة الجمهوريين للكونجرس في 2022

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بمساعدة الجمهوريين على الفوز بمقاعد في الكونجرس في انتخابات 2022، في تصريحات معدة سلفًا اطلعت عليها رويترز، حيث سعى إلى وضع نفسه على أنه صانع الملوك الجمهوري، قائلا: «أقف أمامك هذا المساء مليئًا بالثقة بأننا في عام 2022، سنعيد مجلس النواب وسنستعيد مجلس الشيوخ. وبعد ذلك في عام 2024، سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض».

الطبقة العاملة

وذكر ترمب، الذي رش تصريحاته بهجمات على بايدن، إن مفتاح الانتصارات في عام 2022: «سينجح الحزب الجمهوري وينمو في المستقبل من خلال تبني مصيره كبطل للأمريكيين من الطبقة العاملة».

فدور ترمب النشط في السياسة الجمهورية بالرغم من خسارته في انتخابات 2020 يختلف عن الرؤساء السابقين الآخرين، الذين كانوا يميلون إلى التراجع عن الأضواء بعد مغادرة البيت الأبيض، حيث أمضى شهرين ونصف الشهر منذ خروجه الفوضوي من البيت الأبيض وهو يفكر في طلبات من مرشحي 2022 لتأييده، وكان يمنحهم مباركته بناء على ما إذا كانوا يدعمونه وأجندته أم لا.

مضيفًا أن أي حديث عن خططه الخاصة - يمنحه الدستور الحق في السعي لولاية أخرى مدتها أربع سنوات - يجب أن ينتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر 2022.

نظرًا لأن عدد من الجمهوريين الآخرين يدرسون ترشيحاتهم المحتملة لترشيح الحزب للرئاسة في عام 2024، مثل وزير خارجية ترمب السابق، مايك بومبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

انتقادات

ولكن ترمب انتقد في وقت سابق اثنين من كبار الشخصيات الحزبية، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ونائب الرئيس السابق مايك بنس، في معتكف للمانحين.

حيث أثار ماكونيل غضب ترمب في أعقاب الانتخابات لإعلانه ما هو واضح - أن بايدن قد فاز بالرئاسة - ولا يزال الاثنان على خلاف.

وقال أحد الحاضرين لرويترز، بعد أن انسحب ترمب من النص المعد لخطابه، وبخ ترامب بنس لعدم تدخله لوقف مصادقة الكونجرس على فرز الأصوات، وهي سلطة لم يكن نائب الرئيس يتمتع بها.

كانت شهادة التصويت هي الخلفية لأحداث 6 يناير عندما اقتحم المتظاهرون مبنى الكابيتول الأمريكي.

جمهوريون معرضون لانتقادات ترمب لإدانته سابقا

بيل كاسيدي

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا منذ عام 2015

سوزان كولينز

آخر الجمهوريين المعتدلين في شمال شرقي أمريكا

ليزا موركوفسكي

تخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 2002.

ميت رومني

يخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 2019.

بن ساسي

أعيد انتخابه منذ عام 2015.

باتريك تومي

خدم في مجلس الشيوخ منذ عام 2011.