كردستان العراق ينفي استهداف مركز مخابرات إسرائيلي بالإقليم

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، نبأ استهداف مركز مخابرات إسرائيلي في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتار عادل قوله، في بيان صحفي أمس، إن «مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه».

وأضاف أن «هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه». وتابع أن «غاية نشر تقارير كهذه، هو استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية».

وفي سياق آخر، جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه.

وجدد الكاظمي خلال استقباله سفير تركيا في العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله دعم العراق لاستقرار وأمن المنطقة عبر اعتماد مبدأ

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