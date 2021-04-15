مصر تؤكد التمسك بخروج جميع المرتزقة من ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن وزير الخارجية أكدَّ خلال اللقاء على استمرار مصر في بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.

وجاء في بيان الخارجية المصرية: أن شكري أكد أيضا «على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها، إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبي»، مشددًا في هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة «5+5» المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية المصري أكد كذلك على دعم مصر للجهد المتصل الذي يقوم به المبعوث الأممي كوبيش في مهمته للتوصل إلى الحل السياسي الذي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة.