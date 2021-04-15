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مصر تتسلم الفرقاطة الإيطالية الثانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مصرية لـ «الاتحاد» عن وصول الفرقاطة الثانية من طراز «فريم بيرجاميني» التي أصبحت مملوكة للقوات البحرية المصرية.
وأوضحت المصادر أن الفرقاطة وصلت القاعدة البحرية بالإسكندرية، استعدادا لتجهيزها وانضمامها لأسطول البحرية المصرية بعدما تم إزالة كافة تجهيزات البحرية الإيطالية عليها ثم يعاد تسليحها وفقاً لمنظومة مصرية خالصة.
وكانت مصر قد وقعت في العام الماضي عقدا بقيمة 1.2 مليار يورو مع إيطاليا لشراء فرقاطتين من طراز «Bergamini» كانتا في الأصل مخصصتين للبحرية الإيطالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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