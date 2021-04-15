مصر تتسلم الفرقاطة الإيطالية الثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مصرية لـ «الاتحاد» عن وصول الفرقاطة الثانية من طراز «فريم بيرجاميني» التي أصبحت مملوكة للقوات البحرية المصرية.

وأوضحت المصادر أن الفرقاطة وصلت القاعدة البحرية بالإسكندرية، استعدادا لتجهيزها وانضمامها لأسطول البحرية المصرية بعدما تم إزالة كافة تجهيزات البحرية الإيطالية عليها ثم يعاد تسليحها وفقاً لمنظومة مصرية خالصة.

وكانت مصر قد وقعت في العام الماضي عقدا بقيمة 1.2 مليار يورو مع إيطاليا لشراء فرقاطتين من طراز «Bergamini» كانتا في الأصل مخصصتين للبحرية الإيطالية.