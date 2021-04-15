بايدن يعلن رسمياً موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، موعد عودة قوات بلاده من أفغانستان إلى الديار، مؤكدا أن «الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة».

وقال بايدن، دون مفاجأة في كلمة متلفزة، إن انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد سيكون بحلول 11 سبتمبر المقبل، مضيفا «آن الأوان لعودة الجنود الأميركيين إلى الديار».

وأكد: «انسحابنا من أفغانستان سيكون آمنا وبالتعاون مع الحلفاء»، مشددا: «سنواصل تقديم الدعم للحكومة والقوات الأفغانية».

وأضاف: «أعتقد أن وجودنا في أفغانستان يجب أن يتركز على السبب الأول الذي دفعنا للذهاب (إلى هذا البلد): التأكد من أن أفغانستان لن تستخدم قاعدة لمهاجمة بلادنا مجددا. هذا ما قمنا به. لقد حققنا هذا الهدف»، موضحا: «سنعمل على إحباط الهجمات الإرهابية ضدنا في أي مكان في العالم».

وحث الرئيس الأميركي حركة طالبان على الوفاء «بالتزامها» لجهة مكافحة الإرهاب.

وقال بايدن: «نحمل طالبان مسؤولية التزامها عدم السماح لأي إرهابي بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها من الأراضي الأفغانية»، مطالبا باكستان بـ«بذل مزيد» من الجهود لمساعدة أفغانستان.