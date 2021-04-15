شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استهداف «مطار أربيل» بصاروخ والجهات الأمنية تباشر التحقيق بالحادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -واس:

استهدف مطار أربيل الدولي بقصف صاروخي ، مساء الأربعاء، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وأوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح صحفي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادث لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، مبيناً أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود إصابات بشرية.

وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بعدة صواريخ في 15 فبراير الماضي، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى.