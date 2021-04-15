شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استهداف «مطار أربيل» بصاروخ والجهات الأمنية تباشر التحقيق بالحادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 -واس:
استهدف مطار أربيل الدولي بقصف صاروخي ، مساء الأربعاء، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.
وأوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح صحفي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادث لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، مبيناً أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود إصابات بشرية.
وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بعدة صواريخ في 15 فبراير الماضي، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. استهداف «مطار أربيل» بصاروخ والجهات الأمنية تباشر التحقيق بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.