اخبار العالم

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان، إن مليشيات الحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذه إجراءات عملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا