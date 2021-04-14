شكرا لقرائتكم خبر عن «حلف الأطلسي»: سننسحب مع القوات الأمريكية من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، على سحب القوات الأجنبية التي يقودها الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 سبتمبر.

وتعهد الحلفاء بأن تتزامن عملية الانسحاب مع الخطط الأمريكية بالخروج من هناك بحلول أول مايو بعد عقدين من الحرب.

ويتمركز في أفغانستان نحو 7000 جندي غير أمريكي من دول الحلف في الأساس وأيضا من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، وهو عدد يفوق القوات الأمريكية هناك البالغ قوامها 2500 لكنه لا يزال يعتمد في مهمته التدريبية على الدعم الجوي والتخطيط والقيادة التي تقدمها القوات الأمريكية.