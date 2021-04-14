ريال مدريد يعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، ساعده على التأهل حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.