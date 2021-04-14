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ريال مدريد يعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-14 | 22:55

ريال مدريد يعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل "أنفيلد" خلال مواجهة إياب ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، ساعده على التأهل حيث سيواجه الإنجليزي في نصف النهائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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