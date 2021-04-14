انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-14 | 22:55
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حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول "أنفيلد" خلال مواجهة إياب ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.
وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، ساعده على التأهل حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.
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