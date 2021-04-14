أزمة أوكرانيا.. بايدن وميركل يحذران روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثات هاتفية على مطالبة روسيا بخفض قواتها عند الحدود الأوكرانية

وجاء في بيان للمتحدث باسم المستشارة الألمانية أن ميركل وبايدن اتّفقا على الطلب من روسيا "خفض تعزيزاتها العسكرية الأخيرة" عند الحدود الشرقية لأوكرانيا، لإتاحة "خفض التصعيد".



واتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور، الأربعاء، روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكان بايدن قد طالب الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.

