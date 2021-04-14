اليمن: عمليات الحوثي بمأرب تجسد مشروعه الدموي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، أن استمرار عمليات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، تعد تجسيدا لمشروعه التدميري.

وأجرى عبدالملك اتصالات هاتفية منفصلة بمحافظي محافظات مأرب وتعز والجوف، للإطلاع على مستجدات الأوضاع الخدمية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.



واعتبر عبدالملك العمليات الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف مخيماتهم، أنها "تحدي سافر للجهود والتحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن".

وأشار إلى أن هذه الجرائم تجسد طبيعة المشروع الدموي والعنصري لهذه المليشيات المرتهنة لأجندة النظام الإيراني، وأن أفعالها المشينة والمستمرة ضد المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها من مناطق اليمن "يؤكد عدم رغبتها أو جنوحها للسلام".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني بما "يسطره أبطال الجيش اليمني ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف ميادين العزة والشرف وهم يذودون بشجاعة عن أرض اليمن ومكتسباته في وجه العصابة الإجرامية".

وذكر أن الالتفاف الشعبي والقبلي الكبير حول الشرعية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، مؤشر على إدراك جميع اليمنيين لخطورة هذا المشروع العنصري الذي تمادى في جرائمه وانتهاكاته ضد المدنيين.

ونوه إلى أن التضحيات الجسيمة للشعب اليمني ستتوج حتما بالانتصار الكبير والخلاص من مشروع الحوثي الذي يستهدف عروبة وهوية اليمن ويهدد جوارها الإقليمي.

كما أعرب عن تقديره للدعم الأخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي لازلت تواصل أعنف هجوم بري عسكري لاجتياح مدينة مأرب أكبر مواطن النزوح باليمن وذلك رغم المطالبات الدولية بوقف هذا التصعيد والذي أمتد إلى الحديدة وتعز وحجة والضالع والجوف وصعدة.